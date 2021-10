Acteur Alec Baldwin schiet cameraregisseur dood op filmset

De Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft een cameraregisseur doodgeschoten. Dat gebeurde op de set van Baldwins nieuwe film. De acteur schoot met een filmpistool waarin losse flodders hadden moeten zitten. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt onderzocht.

Behalve de 42-jarige Halyna Hutchins werd ook de 48-jarige regisseur Joel Souza geraakt. Hutchins werd direct per helikopter naar een nabijgelegen ziekenhuis overgebracht, maar stierf onderweg. Souza kon per ambulance worden vervoerd en is geopereerd aan zijn verwondingen.

Volgens de plaatselijke autoriteiten is het onderzoek in volle gang. Zo wordt uitgezocht wat voor kogels er in het wapen zaten en hoe dat heeft kunnen gebeuren. Baldwin zelf zijn volledige medewerking verleend. Op foto’s vanaf de set is te zien hoe de acteur hevig aangedaan is door het incident. Er zijn geen aanklachten tegen hem ingediend.

68 year-old Baldwin was also snapped doubled-over in a parking lot, with his hands on his knees and his face seemingly crumpled with distress pic.twitter.com/XYboWmGEzP — Daily Mail Online (@MailOnline) October 22, 2021

Hutchins werkte in 2020 aan de film Archenemy en werd gezien als een rijzende ster in Hollywood. De 63-jarige Baldwin heeft een lange filmcarrière achter de rug. In het satirische tv-programma Saturday Night Live vertolkte hij geregeld de rol van Donald Trump. Baldwin staat erom bekend een fel tegenstander van wapenbezit te zijn.

In 1993 ging het ook al eens gruwelijk mis op een filmset. Tijdens de opnames van de film The Crow, werd Brandon Lee – zoon van de legendarische Bruce Lee – dodelijk getroffen door een kogel terwijl ook dat losse flodders moesten zijn.