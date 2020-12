Acteur Bram van der Vlugt overleden aan gevolgen corona

De man die Sinterklaas generaties lang gestalte gaf is niet meer. Acteur Bram van der Vlugt is op 86-jarige leeftijd in zijn slaap overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt de NOS. De acteur, ook bekend van tv- series als Medisch Centrum West en Unit 13, was op hoge leeftijd nog actief.

“Bram van der Vlugt wilde nog lang geen afscheid nemen van dit vak en het vak niet van hem”, zegt zijn manager in een necrologie. In een interview met het AD zei hij oktober nog dat hij het plan had om 95 jaar te worden en dat hij allesbehalve dacht aan stoppen. Hij noemde in dat interview de coronatijd “verschrikkelijk”. Van der Vlugt: “Ik ben banger dan in maart. Nu kom je niet meer weg met: ach ja, misschien word ik maar een beetje ziek. Dat zou kunnen, maar op mijn leeftijd niet meer, denk ik.”

Van der Vlugt die sinds 1986 Sinterklaas vertolkte bij de landelijke intochten nam in 2010 afscheid van die geliefde rol met een speciale uitzending. De acteur trad dit jaar nog op als adviseur in de De Grote Sinterklaasfilm. Hij werd in 2010 onderscheiden met de befaamde theaterprijs Louis d’Or.