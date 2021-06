Acteur schreeuwt Europees Parlement bij elkaar voor situatie Belarus

De Poolse acteur Bartosz Bielenia, hoofdrolspeler in de bekroonde dramafilm Corpus Christi, heeft de longen uit zijn lijf geschreeuwd in de plenaire zaal van het Europees Parlement in Straatsburg. Hij was daar om de nominatie voor de Lux Award in ontvangst te nemen – de filmprijs van het Europarlement – en gebruikte zijn spreektijd om aandacht te vragen voor de situatie in Belarus.

Bielenia opende zijn toespraak met de woorden:

Ik kom uit Polen, en Polen is de grens tussen de Europese Unie en Belarus. Meteen aan de andere kant van die grens worden 30.500 mensen gemarteld, zijn er 476 opgesloten vanwege hun politieke betrokkenheid, en zijn 30 mensen vermoord. En dat zijn alleen nog maar de cijfers van 2020.

Meteen daarna stond hij indirect zijn spreektijd af aan de Wit-Russische activiste Jana Shostak die elke avond om stipt 6 uur voor het EU-kantoor in Warschau staat om te schreeuwen. Bielenia herhaalde in het Europees Parlement de woorden van Shostak dat de stilte rond de situatie in Belarus en het dictatoriale regime van Aleksandr Loekasjenko inmiddels 27 jaar te lang duurt. Elke schreeuw is voor de gemartelde personen, voor de verkrachte vrouwen. ‘Lang leve Belarus’, sloot Bielenia af, die op veel applaus uit de zaal kon rekenen.

De Lux Audience Award ging uiteindelijk naar de Roemeense documentaire Collective. De prijs wordt jaarlijks door het Europees Parlement wordt uitgereikt en heeft als doel de Europese film in de EU onder de aandacht te brengen. Leden van het Europees Parlement kiezen de winnende film door stemming, waarna de voorzitter van het Europees Parlement de uitslag tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg bekendmaakt.