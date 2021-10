Actiegroep wil dat De Balie debatavond schrapt: geen podium voor seksueel geweld

De actiegroep Geen Podium roept het Amsterdamse debatcentrum De Balie op een evenement te schrappen. Volgende week staat een gesprek gepland met kunstcollectief KIRAC dat volgens de actiegroep ‘verkrachtingscultuur in stand houdt’. De Balie weigert en heeft laten weten dat het programma gewoon doorgaat.

KIRAC zorgde eerder deze maand voor de nodige ophef met hun film ‘Honeypot’. Daarin is te zien hoe de extreemrechtse filosoof en publicist Sid Lukassen een seksdate heeft met een ‘links meisje’. Hoewel Lukassen in eerste instantie vrijwillig aan het project deelnam, is ook te horen hoe hij uiteindelijk zegt niet te willen dat de beelden worden gebruikt. KIRAC bracht de film toch uit.

Dat de Balie nu een podium biedt aan het kunstcollectief is volgens Geen Podium onderdeel van ‘de verheerlijking van seksueel geweld’. Daar komt nog bij dat KIRAC bij de presentatie van Honeypot, begin deze maand, de veelvuldig van aanranding en verkrachting beschuldigde kunstenaar Julian A. als speciale gast had uitgenodigd. Dit om A. te ‘uncancelen’. Geen Podium wijst op de vele beschuldigingen en het strafrechtelijk onderzoek dat nog altijd naar A. loopt.

Geen Podium merkt ook op dat De Balie vaker ‘een onveilig programma’ organiseert, zoals in 2017 toen een ultrarechts panel met onder meer Baudet-mentor Paul Cliteur de deportatie van moslims uit Nederland besprak.

De actiegroep schrijft nu in een petitie:

Wij verzoeken de Balie om de acties van KIRAC niet te negeren. Wij verzoeken de Balie om stil te staan bij de slachtoffers van seksueel geweld en hoe zij zouden ervaren dat iemand waar aantijgingen tegen lopen is onthaald en ‘geuncanceld’. Wij verzoeken de Balie om geen podium te bieden aan seksueel geweld en verkrachtingscultuur. Geef verkrachtingscultuur geen podium. Onze veiligheid staat niet ter discussie!

De protestbrief was bij het verschijnen van dit artikel ruim 1500 keer ondertekend.

De Balie laat ondertussen in een verklaring weten het belangrijk te vinden ‘om ontwikkelingen in kunst en maatschappij kritisch te volgen en van context te voorzien. Het is ons werk om te zorgen dat we dat, eenmaal op het podium, zorgvuldig doen.’