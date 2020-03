Action-medewerker ontslagen om ‘diefstal’ plastic tasje

Action heeft eerder deze maand een 41-jarige vulploegmedewerker ontslagen omdat hij het gewaagd had om een plastic tasje van zijn werkgever mee te nemen. “Wij beschouwen deze diefstal/verduistering in dienstbetrekking als een dringende reden voor ontslag op staande voet”, schrijft de winkelketen in een aangetekende brief aan de werknemer. Volgens Action vertegenwoordigt het tasje een waarde van 3 cent. Quote, dat de ‘diefstal’ in de openbaarheid brengt, schrijft over de vulploegmedewerker:

Vanwege carnaval had hij twintig poncho’s bij zijn werkgever ingeslagen en afgerekend. Om de boel makkelijk te vervoeren pakt hij na zijn eigen dienst om acht uur ’s avonds een plastic tasje. De kassa is op dat moment al gesloten. Hij besluit op eigen initiatief een tasje te pakken, dat hij de volgende dag dan wel zou betalen. Dat vergeet hij echter en een paar weken later, bij terugkeer van zijn krokusvakantie, wordt hem medegedeeld dat hij per direct kan vertrekken.

Het zakenblad wijst erop dat de eigenaar van Action, het Britse private-equity-bedrijf 3i, zich vorige week ook al van zijn hardvochtige kant liet zien door uitgerekend tijdens de coronacrisis de betaaltermijn van 60 naar 90 dagen te verlengen. Kleine toeleveranciers komen daardoor in de problemen.

cc-foto: DimiTalen