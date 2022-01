Activist slikt abortuspil tijdens tv-gesprek met ‘anti-keuze Karen’

Video niet te zien? Klik hier.

Een vrouwenrechtenactivist uit het Amerikaanse Detroit heeft deze week voor de nodige opschudding gezorgd door live op tv een abortuspil te slikken. Ze deed dat tijdens een interview op de lokale nieuwszender, waar ook een fel tegenstander van abortus te gast was. Met de actie wilde de activist laten zien hoe simpel en effectief de medicatie is die ongewenst zwangere personen gewoon per post kunnen bestellen.

Jex Blackmore was te gast in het programma Let It Rip op zender WJBK FOX 2 om over abortus te praten met presentator Charlie Langton en Rebecca Kiesling die tegen elke vorm van abortus is. Daaronder schaart zij overigens ook de morning afterpil die helemaal geen zwangerschap beëindigt, maar simpelweg de ovulatie uitstelt waardoor er geen bevruchting plaats kan vinden.

Zowel Langton als Kiesling hadden vooraf geen benul van wat Blackmore van plan was. Tijdens een uitleg over het middel mifepriston, een hormoonremmer, haalde Blackmore een pil tevoorschijn die vervolgens met een groot glas water werd ingenomen. Tot grote verrassing van Langton en pure horror van Kiesling. ‘Ben je… je bent toch niet zwanger?’ vroeg een totaal verbouwereerde Langton, waarop Blackmore antwoordde: ‘Ik zou willen zeggen dat dit de zwangerschap beëindigt. Dit is mijn derde abortus.’

Kiesling was na de uitzending nog steeds niet bekomen van de schrik en nam een eigen video op waarin de “anti-keuze Karen” krokodillentranen huilt om Blackstones ‘moord op haar eigen kind’.

Voor Blackmore kwam de uitnodiging om op tv te vertellen over de abortuspil precies op het juiste moment, zo liet de activist weten. Niet alleen omdat Blackmore op het punt stond de pil zelf te nemen, maar ook omdat de uitnodiging van FOX News kwam, een zender populair onder rechtse, christelijke en conservatieve kijkers die veelal streng anti-abortus zijn.

In de Verenigde Staten wordt in verschillende staten steeds harder gestreden tegen het recht op abortus en het recht van vrouwen om zelf te bepalen wat er met en in hun lijf gebeurt. Zo voerde Texas vorig jaar de meest draconische anti-abortuswet tot dusverre in. Daar is het nu verboden om abortus te laten plegen zodra een hartslag kan worden vastgesteld, iets wat doorgaans al na zes weken is, soms nog voor iemand beseft zwanger te zijn. Niet alleen is het plegen van een abortus of het assisteren daarbij strafbaar, wie een overtreden verklikt bij de staat kan rekenen op een beloning van duizenden dollars.

Ook in Nederland zijn steeds meer anti-abortusgeluiden te horen, gevoed in de Kamer door christelijke partijen als CDA, SGP en de ChristenUnie, geflankeerd door uiterst rechtse partijen als JA21, BBB en Forum voor Democratie. Deze week werd in de Tweede Kamer een wetsvoorstel besproken waarmee de verplichte bedenktijd van vijf dagen voor vrouwen die een abortus willen ondergaan wordt afgeschaft. De verwachting is dat in de Kamer een progressieve meerderheid te vinden is voor aanpassing van de abortuswet uit 1984. Dat onder meer het extreemrechtse Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FvD) aan vrouwenrechten wil tornen, noemde PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen ‘onversneden vrouwenhaat’.