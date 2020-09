Activisten nemen beeld mee uit Afrika Museum in Berg en Dal

Zwarte activisten hebben donderdag een beeldje meegenomen uit het Afrika Museum in Berg en Dal. Ze zonden hun actie live uit op Facebook en plaatsten de beelden ook op YouTube. De activisten, onder wie de in Congo geboren Mwazulu Diyabanza, verwijten westerse musea dat ze geld verdienen met kunst die is geroofd uit Afrika.

“Wij zijn gekomen om terug te halen wat van ons met geweld is afgenomen”, schrijven de activisten in een verklaring. “Het Afrika Museum in Berg en Dal bevat bijna 450.000 Afrikaanse stukken die ten tijde van de kolonisatie zijn geplunderd en gestolen. Wij zijn geen outlaws, maar vechten tegen de outlaws.”

De NOS meldt dat de politie vijf mensen heeft aangehouden vanwege de actie. Zij zitten nog vast. Het meegenomen beeldje staat inmiddels weer in het museum.

In juni probeerden dezelfde activisten een Afrikaans grafmonument mee te nemen uit het Quai Branly museum. Dit Parijse museum beschikt over een indrukwekkende collectie Afrikaanse kunst. Nog voor de activisten naar buiten konden lopen, werden ze gearresteerd.