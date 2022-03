Activisten ‘ontwapenen’ honderden SUV’s door banden leeg te laten lopen

Een nieuwe actiegroep heeft in Britse steden de oorlog verklaard aan SUV’s, een van de meest gehate autotypes. In 13 rijke buurten, verspreid over het land, hebben ze maandagnacht de banden van dergelijke auto’s leeg laten lopen.

De groep, die spreekt van het ‘ontwapenen’ van de voertuigen, beschuldigt de eigenaren van dergelijke auto’s onder meer van onverantwoorde energieconsumptie. Een van de slachtoffers, een vrouw die de lege banden ontdekte toen ze haar drie kinderen bij school wilde afzetten, verzet zich op social media tegen de aanklacht. Ze merkt op dat haar auto op elektriciteit rijdt.

You let down my tyres and I didn’t notice until I started driving with my three children in my car. My car is fully electric ⚡️ we also had a child that required to be at the hospital for an appointment in the city. Thankfully we had a second car. Please think before you act. pic.twitter.com/H5QkgEALxq

— Krystal Bird (@KrystalBird20) March 8, 2022