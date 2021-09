Activisten protesteren met Shrek-porno tegen draconische abortuswet

TikTok-activisten hebben duizenden nepmeldingen ingediend bij een website waar je vrouwen kunt verklikken die de nieuwe Texaanse anti-abortuswetgeving overtreden. Vrouwenrechtenactivisten sturen onder meer ‘Shrek-porno’ in, meldt The Guardian.

Een TikTok-gebruiker deed 742 meldingen van een illegale abortus door de gouverneur van Texas, Greg Abbott. Een andere activist programmeerde een scriptje waarmee iedereen grootschalig meldingen kan doen via Prolifewhistleblower.com.

Hope the pro-life losers running the abortion whistleblower form like Shrek p*rn.

h/t @elgus503 pic.twitter.com/p666bqmLhR

— www.needabortion.org (@ellepolloloca) August 23, 2021