Activisten verwijderen Afrikaanse kunstschat uit museum: “Deze rijkdom is van ons”

Vijf activisten hebben in het Parijse Quai Branly museum, dat een belangrijke collectie Afrikaanse kunst bezit, een Afrikaans grafmonument uit de 19e eeuw verwijderd. De mannen werden tegengehouden voordat ze het gebouw met de kunstschat konden verlaten en zijn gearresteerd. Ze riepen dat ze het kunstwerk terug wilden brengen naar Congo, waar het vandaan komt.

A group of activists have filmed themselves removing an artefact (which was stolen during the Colonial era) from the Quai Branly Museum in Paris, saying it should be returned to Africa.

Media reports say the gentlemen have since been detained by police. pic.twitter.com/K9PUpIOiuI

— Jean Lambert Gatare (@gatare_lambert) June 13, 2020