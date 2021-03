Actrice protesteert naakt tegen uitkleden culturele sector

De Franse actrice Corinne Masiero heeft op geheel eigen wijze geprotesteerd tegen de gebrekkige Covid-steun van de Franse overheid voor de cultuursector. Dat deed ze door bij de uitreiking van de César Awards – ook wel de Franse Oscars genoemd – naakt op het podium te verschijnen.

Masiero was te gast bij de ceremonie om de prijs voor het beste kostuum uit te reiken. Ze betrad het podium gehuld in een ezelskostuum met daaronder een bebloede jurk. Eenmaal op het podium ontdeed ze zich van beide tot ze niets anders meer droeg dan woorden op haar verder naakte lichaam: ‘Rend nous l’art, Jean!’ stond op haar rug geschreven, oftewel: geef ons kunst terug, Jean. Een boodschap gericht aan premier Jean Castex. Op haar borst en buik stond met dikke letters ‘Geen cultuur, geen toekomst’ geschreven.’

Hoewel veruit het meest opvallend, was Masiero niet de enige gast die van de gelegenheid gebruik maakte zich uit te spreken voor de noodlijdende cultuursector. Regisseur Stephane Demoustier nam zijn prijs in ontvangst en sprak daarbij de woorden: ‘Mijn kinderen kunnen winkelen bij de Zara, maar niet naar de bioscoop. Het is onbegrijpelijk.’ In Frankrijk zijn filmzalen al ruim drie maanden gesloten als onderdeel van het pakket coronamaatregelen. Terwijl onlangs een versoepeling werd doorgevoerd die veel bedrijven in staat stelden de deuren te openen, blijven bioscopen vooralsnog noodgedwongen dicht.