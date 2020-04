Advies aan kabinet: Heropen basisonderwijs na meivakantie

Basisscholen kunnen na de meivakantie deels open. Dat is een van de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet. Daarbij kan dan gedacht worden aan halve klassen of kinderen om en om naar school laten gaan. Voor een voorbeeld kan worden gekeken naar Scandinavië, waar dit al in de praktijk wordt gebracht.

Het OMT zegt ook dat deskundigen van mening verschillen of basisscholen direct weer helemaal open kunnen. De kinderopvang en het speciaal basisonderwijs zouden wel direct weer volledig open kunnen na de meivakantie. Het risico voor de volksgezondheid moet in elk geval ‘beheersbaar’ zijn, schrijft het OMT en een belangrijke voorwaarde is dat onderwijspersoneel makkelijker getest kan worden op Covid-19. Ook moeten kinderen met klachten thuisgehouden worden en moeten kinderopvang en scholen zich direct bij de GGD melden indien er meer dan één ziektegeval is. Ouders mogen niet mee het schoolplein op of de klas in. Personeel dat tot een risicogroep behoort wordt afgeraden voor de klas te gaan staan.

De gefaseerde heropening van het primair onderwijs geldt als een proef. Wanneer een maand later geen nieuwe grote corona-uitbraken te zien zijn, zal worden gekeken hoe het voortgezet onderwijs de lessen op school kan hervatten. Een voorwaarde daarbij is dat rekening wordt gehouden met de anderhalve meter afstand tussen personen.

Onduidelijk is wanneer mbo’s, hbo’s en universiteiten het fysieke onderwijs weer kunnen opstarten. In de brief van het OMT staat onder meer dat het heropenen van hoger onderwijs extra risico’s met zich meebrengt, omdat ‘het verzorgingsgebied veel groter is en uitstrekt tot buiten de regio’s en het tot meer belasting van het openbaar vervoer leidt.’

Lees hier de hele brief van het OMT (.pdf)

Bron: NOS / cc-foto: Wikipedia