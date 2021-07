Advies: hou poes uit bed bij coronabesmetting

Dat honden en katten besmet kunnen raken met corona is al langer bekend. Uit Nederlands onderzoek blijkt nu hoe vaak. In 20 procent van de huishoudens met coronabesmettingen raken ook honden en katten geïnfecteerd, meldt Scientias.

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht reisden met een mobiele dierenkliniek langs 196 huishoudens waarin het coronavirus 2 tot 200 dagen daarvoor was vastgesteld. De onderzoekers namen een keelmonster af bij de honden en katten die deel uitmaakten van deze huishoudens. Ook werd er wat bloed afgenomen. De keelmonsters werden vervolgens gebruikt om middels een PCR-test vast te stellen of de dieren het virus onder de leden hadden. En in het bloed werd gezocht naar antistoffen tegen het coronavirus die erop wezen dat de dieren met het virus besmet waren geweest.

Het goede nieuws is dat honden en katten doorgaans veel minder te lijden hebben onder coronabesmettingen dan mensen. Vaak hebben ze geen klachten of blijft het bij een milde verkoudheid.

“Als je covid hebt moet je contact met je kat of hond vermijden, net zoals je contact met mensen moet vermijden”, adviseert Els Broens van de Universiteit van Utrecht niettemin. Niet met je kat in bed gaan liggen dus.

“De grootste zorg is niet de gezondheid van de huisdieren”, legt Broens uit aan de BBC. “Het gaat om het potentiële risico dat huisdieren een reservoir worden voor het virus, van waaruit het virus opnieuw geïntroduceerd kan worden bij de bevolking.”

Overigens bestaat er inmiddels ook de angst dat muizen en andere knaagdieren die in de buurt van mensen wonen, zo’n reservoir zullen vormen. Uit onderzoek van het Pasteur-instituut in Frankrijk blijkt dat de Beta- en Gamma-varianten van het virus zich bijzonder goed kunnen vermenigvuldigen in de longen van muizen.

cc-foto: Thomas B.