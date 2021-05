Afbraak van de tegenmacht: NPO wil aantal afleveringen Kassa halveren

De NPO is van plan om het aantal afleveringen van het consumentenprogramma Kassa te halveren. In plaats van 37 uitzendingen zou BNNVARA nog maar 20 kortere afleveringen mogen maken van het programma dat bovendien van zaterdag naar maandag zal worden verplaatst. Ook het consumentenprogramma Radar van AVROTROS moet 4 afleveringen inleveren, meldt het AD. Gert-Jan Hox, directeur content van BNNVARA, reageert furieus:

Wij vinden dit een onbegrijpelijke keuze van de NPO. Programma’s als Kassa en Radar kunnen uitsluitend bij de publieke omroep gemaakt worden en zijn van groot belang als tegenmacht in een goed functionerende democratie. Rutte pleitte onlangs voor ‘een club die uitzoekt waar het misgaat tussen de overheid en burger’, dat is precies wat Kassa al 30 jaar doet. Zo laten we in de uitzending van vanavond bijvoorbeeld zien dat zo’n 3000 AOW-gerechtigden ten onrechte naheffingen worden opgelegd die kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Bij Kassa vindt de burger een stem in de strijd tegen onrechtvaardigheid, daar waar niemand anders luistert. Of dat nu gaat over onrecht vanuit overheidsinstanties of vanuit het bedrijfsleven. Kassa vecht tegen grote organisaties waar burgers zich klein voelen, niet gezien worden. Banken, verzekeraars en overheid. De onderwerpen die we behandelen gaan door alle lagen van de bevolking, van jong tot oud en van arm tot rijk.