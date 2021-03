AfD-extremist vergelijkt coronavaccins met nazi-gif Zyklon B

De beruchte AfD-activist Stefan Bauer heeft coronavaccins vergeleken met Zyklon B, het gif dat de nazi’s gebruikten om miljoenen Joden te vergassen tijdens de Holocaust. Bauer deed dat in een video opgenomen bij het Mauthausen monument, een voormalig concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog, gelegen nabij de gelijknamige Oostenrijkse plaats.

Bauer staat in Duitsland bekend als een zeer agressieve Youtuber en is een volgeling van notoire neonazi Atilla Hildmann. De video die in de buitenruimte van Mauthausen is opgenomen, werd door Bauer via zijn eigen kanaal op de Telegram-chatapp gedeeld.

De directie van Mauthausen heeft aangifte gedaan tegen de rechtsextremist. In een verklaring staat:

De vrijheid van meningsuiting is zeer waardevol en de hoeksteen van ons dagelijkse werk bij het Mauthausen Memorial. De vrijheid van meningsuiting eindigt echter waar de misdaden van het nationaal-socialisme worden gebagatelliseerd en historisch onhoudbare vergelijkingen worden gemaakt met het nazi-terreurregime.

“Als je momenteel ziet hoe de vrijheden van ons burgers worden beperkt, dan kun je compleet anders worden”, zegt hij in de camera. Men hoopt niet dat iemand van plan is opnieuw concentratiekampen op te zetten, “ook niet voor mensen die weigeren te worden ingeënt of die niet getest willen worden”.

Volgens de Oostenrijkse krant Kurier heeft het Staatsbureau voor de bescherming van de grondwet en voor terrorismebestrijding in Oostenrijk een onderzoek ingesteld naar de AfD’er.

Bron: TAZ / cc-foto: Jason M. Ramos