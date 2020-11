AfD laat agressieve coronademonstranten binnen in de Bondsdag

Corona-ontkenners zijn woensdag de Duitse Bondsdag binnengedrongen. Daar hebben ze verscheidene parlementariërs en de minister van Economische Zaken Peter Altmaier (CDU) lastiggevallen, meldt Welt. Een demonstrante verweet Altmaier dat hij geen geweten had. Ook probeerden de covidioten in te breken in de kantoren van Bondsdagleden.

Volgens Bondsdaglid Konstantin Kuhle van de liberale FDP konden de agressieve demonstranten het gebouw binnenkomen dankzij hulp van de rechts-radicale partij Alternative für Deutschland (AfD). Die lezing wordt door verscheidene andere parlementariërs bevestigd. “De AfD vindt het prima dat mensen worden lastiggevallen en bedreigd”, stelt Kuhle tegen Welt.

Die AfD hat Personen ins Reichstagsgebäude eingeschleust, die Abgeordnete bedrängen und ihnen die Handykamera ins Gesicht halten. Ich empfinde diese Versuche der Beeinflussung des Abstimmungsverhaltens als absolut unerhört. Das gehört unterbunden. — Konstantin Kuhle (@KonstantinKuhle) November 18, 2020

Von der #AfD eingeschleuste rechtsextreme Covidioten bedrängen und beschimpfen Bundesminister Peter Altmaier #CDU im Bundestag. Da hat jemand sauber versagt, @PolizeiBerlin_E, dass sich Covidioten im Haus frei bewegen… m( #b1811 #Berlin1811 pic.twitter.com/lSJZhCbC5T — Dietmar Muhlbock (@deltamikeplus) November 18, 2020

Niet alleen in de Bonsdag lieten de corona-ontkenners woensdag van zich horen, ook buiten vond er een groot protest plaats tegen nieuwe coronawetgeving. De demonstranten vergelijken de wetgeving ten onrechte met de wet die in 1933 de weg vrijmaakte voor de nazidictatuur.

Het ging er hard aan toe tijdens het protest. Volgens de Berlijnse politie raakten negen agenten gewond bij schermutselingen met de demonstranten. Zo’n 190 corona-ontkenners werden opgepakt.

Er werden woensdag 17.561 nieuwe corona-infecties vastgesteld in Duitsland. In Berlijn ligt het aantal besmettingen meer dan vier keer zo hoog als de autoriteiten maximaal aanvaardbaar vinden.