AfD-woordvoerder fantaseert over vergassen migranten

De gewezen persvoorlichter van de rechts-radicale partij Alternative für Deutschland (AfD), Christian Lüth, heeft in februari van dit jaar in een gesprek met een rechtse YouTuber gefantaseerd over het neerschieten en vergassen van migranten.

Dat blijkt uit opnames die journalisten van het station ProSieben maakten. Het gesprek wordt maandagavond uitgezonden, meldt Zeit Online. Hoewel Lüth in de documentaire ‘Deutsch, rechts, radikal’ niet bij naam genoemd wordt, staat het volgens Zeit vast dat hij degene was die de gewraakte uitspraken deed.

“Hoe slechter het met Duitsland gaat, hoe beter het is voor de AfD”, zegt Lüth tegen de YouTuber Lisa Licentia. “Dat is natuurlijk shit, ook voor onze kinderen. Maar dat houdt ons waarschijnlijk op de been.”

Als Licentia hem vraagt of het dus in zijn belang is dat er meer migranten komen, antwoordt Lüth: “Ja, omdat het dan beter zal gaan met de AfD. We kunnen ze daarna nog allemaal neerschieten. Dat is helemaal geen probleem. Of vergassen, of wat je maar wil. Het kan mij niet schelen.”

Lüth en Licentia spraken af nadat de twee berichten hadden uitgewisseld via Twitter. Wat Lüth op dat moment niet wist, is dat Licentia uit het rechts-radicale milieu stappen. Ze had voor de afspraak contact opgenomen met journalisten van ProSieben die de ontmoeting in het geheim opnamen.

Lüth is al sinds de oprichting van AfD bij de rechts-radicale partij betrokken. Twee maanden na zijn ontmoeting met Licentia stuurde de AfD hem met verlof, onder meer omdat was uitgekomen dat hij zichzelf een ‘fascist’ noemde. Lüth is nog niet door de partij ontslagen.