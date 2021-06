AfD’er reageert met racisme en homohaat op LHBTI-steun Duits elftal

Duitsland vierde zaterdagavond een wonderschone EK-overwinning op Portugal (4-2), maar Uwe Junge deed daar niet aan mee. De afgevaardigde van de rechts-radicale AfD in Rheinland-Pfalz wond zich op Twitter op over de aanvoerdersband in regenboogkleuren van keeper Manuel Neuer.

Junge sprak van een ‘flikkerarmband’ en legde een verband met de plannen om het stadion in München voor de wedstrijd tegen Hongarije te verlichten in de kleuren van de regenboog. Duitse fans en de gemeenteraad van de Zuid-Duitse stad willen zo hun solidariteit tonen met de Hongaarse LHBTI-gemeenschap.

“Het enige wat er nog aan ontbreekt is het knielen”, sneert Junge. Verscheidene nationale elftallen gaan voor de wedstrijd op een knie zitten om te protesteren tegen racisme. “Zo verlies je steeds meer fans”, meent Junge, die jarenlang luitenant in het Duitse leger was en om die reden een Karremans-achtige snor heeft.

Afgaande op de reacties op de tweet van Junge heeft hij zelf aanmerkelijk minder aanhangers dan die Mannschaft. “Uw zoon heeft reservedienst in dezelfde eenheid als ik”, schrijft een Twitteraar. “Ik kan alleen maar hopen dat hij zich als officier en als mens net zo voor u schaamt als ik.”