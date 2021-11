Afgedankte kleding uit Europa belandt op vuilnisbelt in Chileense woestijn

Geen video? Klik hier.

Dat fast food desastreus is voor het welzijn is algemeen bekend maar de equivalent ervan in de mode, de zogeheten fast fashion, is ook kwalijk. Fast fashion, de methode van grote modeketens om burgers steeds nieuwe, goedkope kleding te laten aanschaffen, gaat gepaard met een hoge prijs voor de leefbaarheid van de planeet. Dat de productie milieuvervuiling oplevert was al bekend maar ook het afdanken bedreigt de natuur. In de Atacama woestijn in Chili, een bijna duizend kilometer lang gebied, ontstaan illegale vuilnisbelten gevuld met afgedankte kleding uit Europa en de VS. De mode-artikelen, van lingerie tot skischoenen, worden per schip naar Chili vervoerd om in Zuid-Amerika verkocht te worden als tweedehandskleding. Maar bijna 40.000 ton is inmiddels op de vuilstort terechtgekomen. France 24 toont hoe vluchtelingen uit Venezuela er rondscharrelen in de hoop wat bruikbaars te vinden. Een baby kruipt ondertussen door het vuil.

Het duurt zo’n 200 jaar voordat de van kunststof gemaakte kleding is afgebroken en dat proces gaat gepaard met verontreiniging van het grondwater. Lokale pioniers trachten de kleding te recyclen om de milieuvervuiling tegen te gaan.