Afgelopen decennium was de warmste periode ooit gemeten op aarde

Het afgelopen decennium was de warmste periode ooit gemeten. Dat meldt The Guardian op basis van wetenschappelijke bevindingen. Vorig jaar was het een- of twee-na-warmste jaar sinds deze statistieken worden bijgehouden. In de laatste tien jaar is de temperatuur op aarde met bijna 0,4 graden gestegen ten opzichte van het lange termijngemiddelde.

Het rapport waar The Guardian zich op baseert is samengesteld door 520 wetenschappers uit 60 verschillende landen en werd gepubliceerd in het Bulletin of the American Meteorological Society. Daarin schrijven de wetenschappers onder meer dat het zeeniveau schrikbarend gestegen is, met maar liefst 8,6 centimeter vergeleken met dertig jaar geleden. De uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2 en methaan, is vele malen hoger dan in welke periode dan ook ooit gemeten, inclusief metingen in ijskernen van 800 duizend jaar oud.

De snelle stijging van de temperatuur zorgt er ook voor dat de poolregio’s, noord en zuid, hun warmste jaren ooit meemaken. Het smelten van poolijs zorgt voor een snelle stijging van de zeespiegel, waardoor kustplaatsen over de hele wereld in gevaar komen. Een ander direct gevolg van de snelle klimaatverandering zijn de vele overstromingen in Oost-Afrika en de bosbranden van Australië, het Amazonegebied en Siberië tot Californië en Griekenland. De wetenschappers waarschuwen dat de uitstoot van broeikasgassen onmiddellijk verder teruggeschroefd moet worden om een wereldwijde klimaatcatastrofe te voorkomen.

cc-foto: GPA Photo Archive