Afgetreden oud-minister Bijleveld waarnemend burgemeester Almere

Oud-minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) wordt waarnemend burgemeester van Almere. De vanwege het Afghaanse evacuatiedrama afgetreden Bijleveld vervangt daarmee Franc Weerwind (D66), die sinds deze week de nieuwe minister van Rechtsbescherming is.

Bijleveld wordt maandag geïnstalleerd en blijft in functie tot er een vervanger voor Weerwind is gevonden. Tot september vorig jaar maakte ze deel uit van het demissionaire kabinet-Rutte III. Na een motie van afkeuring over haar rol bij de faliekant mislukte evacuatiemissie in Afghanistan na de opmars van de Taliban, diende ze haar ontslag in.