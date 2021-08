Afghanistan-veteranen: red onze oude collega’s uit handen Taliban

Nederlandse soldaten die op missie zijn geweest in Afghanistan, doen een beroep op de politiek om de Afghaanse medewerkers van destijds te redden. Zij willen “een ruimhartig evacuatiebeleid”. In een petitie schrijven de veteranen:

De situatie in Afghanistan is levensgevaarlijk voor mensen die voor Nederland militaire missies en NGO’s gewerkt hebben. Inmiddels is 90% van Afghanistan in handen van de extremistische Taliban die deze mensen opsporen en zonder pardon dreigen te executeren, omdat ze banden hebben (gehad) met Nederland.