De afschaffing van de zomertijd binnen de lidstaten van de EU gaat de komende jaren niet door. Dat blijkt uit het antwoord van de Europese Commissie op een vraag van het Belgische Europarlementslid Hilde Vautmans van de liberale Open VLD. Overigens dateert dat antwoord al van vier weken terug zonder dat het kennelijk door iemand is opgemerkt. In 2018 stelde de Commissie voor lidstaten zelf te laten bepalen of ze zomertijd wilden behouden of niet. In 2021 zou de centrale afspraak om de klok twee keer per jaar een uur te verzetten afgeschaft worden.

Die vrijheid leidde tot grote verwarring omdat de voorkeuren per land verschillen. De vrees is dat Europa een lappendeken met verschillende klokstanden zou worden. Daardoor stelden landen de beslissing uit, legde het parlementslid uit op de Belgische radio.

“Blijkbaar is er geen enkele lidstaat die de voorkeur voor winter- of zomertijd officieel heeft doorgegeven”, zegt Vautmans in “De ochtend”. Nochtans zijn er in de lidstaten wel bevragingen geweest. “Natuurlijk, de lidstaten en de EU hadden andere prioriteiten zoals de coronacrisis, de vaccinatiecampagnes en het economisch herstel”, redeneeert Vautmans. “Ook voor mij is dit niet prioriteit nummer 1 (…) Maar laat ons er komaf mee maken, en bij voorkeur moet het 1 tijdszone worden voor alle lidstaten”, gaat Vautmans verder. Volgens haar is dat belangrijk voor de economie. “We zitten met een interne markt. Tijd is belangrijk voor de luchtvaart en het transport (…) Als buurlanden telkens opnieuw een andere tijdszone hebben, hoe ga je dan handel drijven? Dat is helemaal absurd.”

De kwestie is ingewikkeld omdat iedereen een mening heeft over zomer- of wintertijd en er drie verschillende opties zijn maar iedereen ook inziet dat een enkele afspraak uiteindelijk het beste werkt. In 2017 werd al vermoed dat het voorstel van de Europese Commissie ook diende om aan te tonen dat landen er niet in slagen zonder Brussel dergelijke afspraken tot stand te brengen.

cc-foto: Wiljo van Essen