Afschuw over koopzondag in België, lockdown start maandag

De gouverneur van de provincie Antwerpen is onthutst over de koopzondag in de ook bij Nederlanders zeer populaire havenstad. Ze noemt het doorgaan van de maandelijkse openstelling van winkels “cynisch en onbegrijpelijk”. Maandag gaat België vanwege de uit de pan rijzende besmettingen met het coronavirus in lockdown. Winkels die niet-essentiële spullen verkopen moeten zes weken lang de deuren gesloten houden. “Het is vandaag Allerheiligen, de dag waarop we de doden eren. Dan is het vreemd om een koopzondag te organiseren in volle pandemie en wanneer het virus zeer sterk circuleert. Als je dan met velen gaat shoppen, ben je er zeker van dat dit gaat leiden tot nieuwe besmettingen,” verklaart de gouverneur tegenover VRT Nieuws. De gouverneur verzucht: “Ik kan maar enkel hopen dat het heel slecht weer wordt, dat het straks heel hard en lang begint te regenen zodanig dat mensen hun plannen bijstellen.”

Zaterdag was het ook al erg druk in de Belgische winkelstraten. Bart de Wever, nationalistische burgemeester van Antwerpen, richtte zich via het twitterkanaal van zijn partij tot de bevolking met een dringende oproep zich aan de regels te houden. De Wever heeft de koopzondag niet verboden.

De intensivist Walter Verbrugghe van Antwerps academisch ziekenhuis probeert het winkelpubliek duidelijk te maken wat de mogelijke consequenties zijn.

Koopzondag in Antwerpen.

hoe het begon: hoe het eindigde: pic.twitter.com/0lPjgnRZqM — Walter Verbrugghe (@WaVerbrugghe) October 31, 2020

Ook de bekende viroloog Marc Van Ramst slaat alarm:

Antwerpen is een bruisende en fantastische stad, en de winkelstraten zijn een bezoek meer dan waard.

Maar niet nu.

Het ganse land strijdt momenteel tegen een grote Covid19-uitbraak. Plan graag uw bezoek aan de winkelstraten wanneer deze uitbraak weer onder controle is. pic.twitter.com/5pWhYy1Ihw — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) November 1, 2020

Ook in andere steden zijn de winkels geopend. De besmettingen die nu via de koopzondag worden opgedaan zullen over twee weken leiden tot overbelasting van de ziekenhuizen, waarschuwen medici.

Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke liet bij VTM NIEUWS zijn afkeuring blijken over de winkeldrukte “Zet 100 mensen samen en je mag zeker zijn dat er mensen tussen zitten die besmet zijn. Zelfs al hebben ze geen ziektesymptomen: ze zijn gevaarlijk voor anderen. Sommigen zullen namelijk wél heel ziek worden en in het ziekenhuis of op intensieve zorg terechtkomen als ze besmet worden.”

De minister wees er op dat de winkels dicht gaan maar dat online bestellen een goed alternatief is.

Te zot voor woorden, na een lange hardwerkende dag in een winkel op de Meir! pic.twitter.com/1AADbEb5CW — Tamara Van Bael (@TamaraVanBael) October 31, 2020

cc-foto: Russ Allison Loar