Agenten appen antisemitische teksten en porno

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar acht agenten in opleiding. Via een WhatsApp-groep zouden ze antisemitische teksten porno hebben gedeeld, meldt NRC Handelsblad.

De agenten zouden volgens bronnen bij de politie in de appgroep onder andere met ontoelaatbare teksten hebben gereageerd op het nieuws over wie de familie Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog zou hebben verraden.

Het is niet voor het eerst dat het bestaan van uiterst dubieuze app-groepen bij de politie aan het licht komt. Zo noemden agenten uit Den Haag zich in een appgroep ‘Marokkanenverdelgers’. Ook in Rotterdam lieten agenten zich racistisch uit.

In Limburg raakten vijf agenten hun baan kwijt omdat ze denigrerend over Oost-Europeanen spraken. Daarmee werden zij als enigen ontslagen vanwege hun app-gedrag. Agenten in andere groepen kregen meestal niet meer dan de lichtste disciplinaire sanctie.

Vorige week kreeg een agent uit Assen wel een taakstraf van 240 uur omdat hij dierenporno had gedeeld via een appgroep. In diezelfde groep deelden agenten seksueel getinte foto’s van vrouwen zonder dat zij daarvoor toestemming hadden gegeven.