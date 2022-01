Agenten krijgen omstreden stroomstootwapen

Nederlandse agenten zullen dit jaar massaal worden uitgerust met een taser. Volgens de NOS is de politie vorige week begonnen met het trainen van 17.000 medewerkers en kunnen de eerste agenten inmiddels al met het wapen de straat op. Deskundigen en mensenrechtenorganisaties maken al jaren bezwaar tegen het grootschalige gebruik van dit stroomstootwapen door de politie.

Vanaf 2017 experimenteert de politie met de taser. Volgens onderzoek van Amnesty International leidt dat tot “onaanvaardbare gezondheidsrisico’s”. Agenten grijpen te makkelijk naar het stroomstootwapen, stelde de organisatie vast.

Agenten gebruiken de taser regelmatig in situaties waarin geen sprake is van een bedreiging van het leven of risico op ernstig letsel. Zo zijn mensen getaserd die al waren geboeid, of in een politiecel of separeerruimte van een GGZ-instelling verbleven. Sommigen kregen zelfs meerdere stroomstoten toegediend, wat grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

De politie verkoopt de taser graag als een minder schadelijk alternatief voor het vuurwapen, “maar in de praktijk wordt het wapen voornamelijk gebruikt in situaties waarin voorheen geen vuurwapen zou (mogen) worden ingezet”, aldus Amnesty. Ook de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen is uiterst kritisch over het stroomstootwapen, schrijft de NOS.