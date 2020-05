Ahmed Aboutaleb wil mondkapjes kopen voor ov-reizigers

Ahmed Aboutaleb is niet enthousiast over het idee om reizigers met het openbaar vervoer zelf een mondkapje te laten regelen. De Rotterdamse burgemeester verklaart tegenover Radio Rijnmond dat het beter zou zijn om collectief mondmaskers in te slaan en die uit te delen.

Vanaf 1 juni wordt het dragen van een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer, zo maakte premier Rutte woensdagavond bekend. In treinen, bussen, trams en metro’s is het moeilijk om anderhalve meter afstand te houden, zeker als er weer mensen met het openbaar vervoer gaan. Donderdagochtend werd bij Weesp al een trein stilgezet omdat er te veel mensen in zaten.

De Rotterdamse stadsvervoerder RET heeft al aangekondigd dat reizigers zonder mondkapje eerst een waarschuwing zullen krijgen. “Ga er niet vanuit dat we als een malle boetes gaan uitdelen”, aldus directeur Maurice Unck. “We zitten niet in een politiestaat en we hebben ook niet de mogelijkheid om overal te zijn. We gaan dus controleren met steekproeven en spreken mensen eerst aan.”

