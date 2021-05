Air France-KLM negeert smeekbede Hoekstra en gunt topman miljoenenbonus

Dat Air France-KLM vorig jaar een kapitaalinjectie van 3,4 miljard euro aan overheidssteun nodig had om overeind te blijven, is voor de aandeelhouders geen reden om topman Ben Smith geen miljoenenbonus te gunnen. In 2023 heeft hij recht op zijn aandelenbonus ter waarde van 2 miljoen euro, zo besloot ruim 77 procent van de aandeelhouders. Het bezwaar van minister van Financiën Wopke Hoekstra werd daarmee genegeerd.

‘Dit is niet de tijd voor het toekennen en uitkeren van bonussen,’ probeerde Hoekstra nog, onder meer in een brief aan de Tweede Kamer. Als gevolg van de coronacrisis kwam Air-France-KLM in zwaar weer terecht en leed in 2020 een recordverlies van bijna 7,1 miljard euro. De Nederlandse staat schoot te hulp met een rechtstreekse lening van 1 miljard euro en daarnaast nog eens 2,4 miljard euro aan staatsgaranties op bankleningen. Frankrijk maakte 7 miljard euro over.

In april van dit jaar kocht de Franse staat extra aandelen in Air France-KLM, waarmee het aandeel in naar 28,6 procent steeg. Tegelijkertijd verwaterde het Nederlandse belang hierdoor van 14 naar 9,3 procent. Extra pijnlijk voor Hoekstra die twee jaar geleden nog 700 miljoen euro in de Frans-Nederlandse holding stak, juist om het Nederlandse aandeel gelijk te houden aan het Franse en zo een volwaardige stem te behouden.

Vorig jaar deed Hoekstra ook al tevergeefs een beroep op Smith om af te zien van zijn bonus. Ook toen oordeelden de aandeelhouders dat de topman hier volgens zijn contract gewoon recht op heeft. Het opnieuw negeren van Hoekstra’s smeekbede typeert de Nederlandse onmacht binnen Air France-KLM. Het niet uitkeren van bonussen was een van de voorwaarden die de Nederlandse staat stelde aan het uitkeren van de miljardensteun. Bij het Franse steunpakket waren deze voorwaarden niet opgenomen. NRC schrijft:

Smith ontvangt de bonus bovenop zijn vaste beloning van 745.000 euro en 295.000 euro voor onkosten. De bonus wordt onder voorwaarden uitgekeerd in 2023. Hij hangt niet af van de financiële resultaten, maar van doelen als kostenreducties en terugbetaling van driekwart van de Franse overheidsleningen.

Topman Smith leverde vorig jaar wel salaris in, net als het overige personeel van Air France-KLM, ook een voorwaarde in het steunpakket. Een Kamermeerderheid riep Hoekstra vorige maand op de staatssteun stop te zetten als de bonus toch wordt uitgekeerd, maar de kans dat Hoekstra hier gehoor aan geeft lijkt klein.