Inlichtingendiensten willen infiltreren in vreedzame klimaatbeweging

Inlichtingendiensten proberen klimaat- en studentenactivisten te ronselen die informatie moeten verschaffen over andere activisten. Dat schrijft Geertje Hulzebos zaterdag in Het Parool. Hulzebos kreeg bezoek van twee mannen die haar probeerden over te halen om informatie te delen. Ook verscheidene andere activisten kregen bezoek van ‘politiemedewerkers’, onder wie Tammie Schoots.

De twee rechercheurs die Hulzebos over de vloer kreeg, vermoedelijk van een regionale inlichtingendienst, oefenden flinke druk uit om informatie te verstrekken. “De mannen drongen erop aan dat ik ‘radicalen’ zou aanwijzen en bezettingsplannen zou doorgeven. Het zou hen helpen om te bepalen ‘hoeveel pelotons’ er nodig zijn om de ‘openbare orde’ te bewaken bij een studentendemonstratie.”

Hulzebos heeft geen goed woord over voor de pogingen om haar en andere activisten informatie te ontfutselen. “Student- en klimaatactivisten zijn geen terroristen; zij zetten zich in voor een democratisch, duurzaam en bovenal rechtvaardig Nederland.” Zij noemt het “schrikbarend” dat Nederlandse inlichtingendiensten proberen te infiltreren in “prodemocratische, activistische bewegingen”.