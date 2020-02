AKK, beoogd opvolgster van Angela Merkel, haakt af

Annegret Kramp-Karrenbauer, alias AKK, wil af van het leiderschap van de christendemocratische CDU en stelt zich ook niet kandidaat als bondskanselier. Eind dit jaar moet er een nieuwe bondskanselier worden gekozen omdat Angela Merkel na 16 jaar leiderschap heeft aangekondigd te zullen vertrekken. AKK, die ook minister van Defensie is, was aangewezen als haar opvolger.

Maandag maakte ze aan de partij bekend dat ze bij de volgende verkiezingen, najaar 2021, geen lijsttrekker wil zijn. De Standaard schrijft:

Kramp-Karrenbauer had eind 2018 het partijvoorzitterschap overgenomen van Angela Merkel. Ze werd toen verkozen voor een termijn van twee jaar. Maar het partijleiderschap van ‘AKK’ verliep verre van vlekkeloos. Zo was er vorige week nog ophef omdat CDU-leden in het parlement van de deelstaat Thüringen samen met de extreemrechtse partij AfD Thomas Kemmerich hadden gesteund, de liberale kandidaat voor het regionale minister-presidentschap.