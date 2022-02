Al 368.000 Oekraïners op de vlucht

Volgens de UNHCR zijn op dit moment 368.000 Oekraïners op de vlucht. De VN-vluchtelingenorganisatie vreest dat dat aantal kan oplopen tot 4 miljoen. Volgens de Poolse grenswacht zijn er 156.000 mensen de grens over gestoken.

Ook buitenlanders proberen Oekraïne te ontvluchten. De Braziliaanse topvoetballer David Neres, die in januari de overstap maakte van Ajax naar Sjachtar Donetsk, stapte volgens berichten zaterdag met landgenoten op de trein naar Roemenië. Zondag stak hij de grens over.

Daarnaast zijn er veel Afrikaanse studenten die moeite hebben om de grens over te komen. Zo verbleven er eerder deze week nog zeker duizend Ghanezen in het land. Via sociale media spreken ze af om gezamenlijk te vertrekken.

Vreemdelingenlegioen

Voor wie een reis in tegenovergestelde richting wil maken, begint Oekraïne een legioen met buitenlandse vrijwilligers die het land willen helpen verdedigen tegen Poetin. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski zondag bekendgemaakt.

Russische troepen zijn Kharkiv binnengetrokken. Bewoners van de tweede stad van het land hebben het advies gekregen om binnen te blijven. Dat is niet alleen nodig omdat er buiten wordt gevochten, maar ook omdat Russische militairen een gaspijpleiding hebben opgeblazen. Bij een vliegveld ten zuiden van Kyiv staat een olieopslag in brand. Het Oekraïense leger heeft nog altijd de controle over de hoofdstad.