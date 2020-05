Alarm over ontraceerbare besmetting in Chinese stad, lockdown heringevoerd

In Shulan, een Chinese stad nabij de grenzen met Rusland en Noord-Korea, blijken verschillende nieuwe besmettingsgevallen allemaal te herleiden tot een vrouw van 45 jaar. Alleen is het een raadsel hoe de vrouw zelf met het virus is besmet. Ze heeft niet gereisd en er valt niet na te gaan op welke manier en door wie ze het coronavirus heeft opgelopen. Wel staat vast dat deze lokaal moet hebben plaatsgevonden. De besmettingen komen een week nadat China het besmettingsrisico voor heel het land tot laag of gemiddeld had bestempeld.

De autoriteiten in Shulan hebben de strenge lockdown, waar de stad zich net uit aan het losmaken was, in allerijl opnieuw ingevoerd. Het gebied is nu tot hoog risico zone verklaard. Alle openbare gelegenheden zijn weer gesloten. Inwoners moeten thuis blijven en taxi’s mogen de stad niet verlaten.

Zondag werden er in China officieel 17 nieuwe besmettingsgevallen gerapporteerd, het hoogste aantal in twee weken. In Wuhan, de stad waar het virus voor het eerst opdook, zijn weer vijf besmettingsgevallen geconstateerd. De besmettingen leiden, zo valt uit berichten op social media op te maken, tot toenemende ongerustheid onder de bevolking, schrijft The Guardian.

