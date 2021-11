Albatrossen vaker uit elkaar door klimaatcrisis

Er vinden meer scheidingen plaats bij albatrossen, van oudsher juist erg monogame vogels. Terwijl albatrossen er vroeger in 1 tot 3 procent van de gevallen vandoor gingen met een andere partner, ligt het scheidingspercentage nu op wel 8 procent.

Volgens wetenschappers gaan albatrosstelletjes vaker uit elkaar als gevolg van de klimaatcrisis, schrijft The Guardian. In jaren dat het water warmer is, neemt ook het scheidingspercentage toe, stellen de onderzoekers die de albatrossen bij de Falkland-eilanden bestudeerden.

Als het water warm is, is er minder vis. Dat betekent minder eten en een kleinere kans voor jonge albatrossen om te overleven. De stress bij de albatrossen neemt daardoor toe. Ze moeten verder vliegen om eten te vinden – met alle gevolgen voor hun liefdesleven van dien.

Albatrossen die 50 tot 60 jaar oud worden, staan erom bekend dat ze zich zeer aan hun partner hechten. Als ze hun partner na lange tijd weer zien, wordt dat doorgaans luidruchtig gevierd.

Omdat ze door de klimaatcrisis nu langer weg zijn, is het lastiger om de relatie te onderhouden, stellen de wetenschappers. Een andere mogelijke verklaring voor het toegenomen aantal scheidingen is dat het stressniveau stijgt als gevolg van het warme water. Mogelijk geven de albatrossen hun partner de schuld van de stress, denkt onderzoeker Francesco Ventura van de universiteit van Lissabon.

cc-foto: PublicDomainImages