Albatrossen vangen illegale vissers met radardetectie

Illegale vissers moeten naast de gevaren op zee, nu ook rekening houden met gevaartes in de lucht. Franse biologen hebben 169 albatrossen voorzien van radar-detectie, om illegale visserij een halt toe te roepen.

De radardetectors worden gemonteerd op de ruggen van de vogels, zodat ze er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Een albatros kan een schip al op 30 kilometer afstand detecteren. In totaal werden er 169 albatrossen ingezet om het zuiden van de Indische Oceaan te scannen.

Tijdens hun zoektochten vonden de albatrossen 353 schepen, waarvan slechts honderd gebruik maakten van de AIS-transponder. Een dergelijke transponder is verplicht voor alle grote zeeschepen. Met dat apparaat geven schepen via een radiosignaal, locaties door. Henri Weimerskirch, zee-ecoloog bij CNRS, het Franse nationale onderzoekscentrum, vermoedt dat de schepen die hun apparatuur uitschakelen, zich met illegale activiteiten bezighouden. “Veel vissers worden liever niet gelokaliseerd”, zegt hij tegen New York Times.

Weimerskirch en zijn medewerkers deden onderzoek op Amsterdam, Crozet en Kerguelen, afgelegen eilanden in de zuidelijke Indische Oceaan. Ze bewapenden 169 albatrossen met een kleine radardetector.

De vogels, met een spanwijdte van soms wel drie meter, zijn volgens de zee-ecoloog ideaal om illegale vissers op te sporen. “Het zijn grote vogels, ze reizen over enorme afstanden en ze worden sterk aangetrokken door vissersschepen.” De albatrossen blijven vaak tien tot vijftien dagen op zee, waarbij ze vele duizenden kilometers afleggen. De dieren speurden in zes maanden tijd een gebied van 47 miljoen vierkante kilometer af, iets meer dan de omvang van de Noordelijke Atlantische Oceaan.

In internationale wateren had één op de drie schepen geen transponder. Tot schrik van de onderzoekers, die zulke hoge aantallen niet hadden verwacht. Voor de proef bestonden er geen betrouwbare schattingen over de omvang van illegale visserij. De Nieuw-Zeelandse vogels maken deel uit van een grotere wereldwijde inspanning om de illegale visserijhandel te bestrijden. De onderzoekers zijn van plan om de volgende detectiesystemen lichter van gewicht te maken, zodat ook kleinere vogels illegale vissers kunnen opsporen.

Scientists fit GPS trackers to albatrosses to spy on illegal fishing. This will absolutely end with fishermen killing albatrosses https://t.co/jL2txLjKde — Asher Wolf (@Asher_Wolf) January 31, 2020

Niet iedereen is enthousiast over de proef. Sommige mensen uiten via Twitter hun zorgen dat albatrossen gevaar lopen nu dit nieuws bekend is. “Wetenschappers plaatsen GPS-trackers op albatrossen om illegale vissers te bespioneren. Dit zal absoluut eindigen met vissers die albatrossen uit de lucht schieten”. schrijft een Twitteraar. Een ander schrijft: “In wat voor bizarre wereld leven we, dat er nu zelfs dieren worden ingezet als spionagedrones.”

Naar schatting worden er jaarlijks 300.000 zeevogels gedood bij toevallige ontmoetingen met vissersvaartuigen, maar wetenschappers hopen dat deze risicovolle ontmoetingen binnenkort een groter doel kunnen dienen. De resultaten van de proef in Nieuw-Zeeland worden later deze maand verwacht

