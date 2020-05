Alcoholverbod aan Parijse kades na massale samenscholingen

Maandag mochten Parijzenaren in alle vrijheid weer naar buiten, na acht weken in lockdown te hebben gezeten. Het gevolg: overvolle oevers langs de Seine en het Canal Saint-Martin. En met de deuren van de horeca vooralsnog stevig op slot, brachten de Parijzenaren massaal hun eigen drank mee. De politie moest eraan te pas komen om de samenscholingen op te breken. Om herhaling te voorkomen geldt er op de kades nu een alcoholverbod.

VIDEO: Paris police break up crowds.

Police were forced to step in to clear the banks of Canal Saint-Martin after crowds of Parisians gathered at the end of two months of lockdown pic.twitter.com/ak6eBb3JLU

— AFP news agency (@AFP) May 12, 2020