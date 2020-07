Alle Schiedamse boa’s in quarantaine na positieve corona-tests

Alle boa’s van de gemeente Schiedam zitten de komende twee weken verplicht in thuisquarantaine. Dat meldt de website Schie.nu. Vorige week werden twee boa’s positief getest op Covid-19, later bleken nog eens zeven collega’s het virus te hebben opgelopen.

De eerste twee medewerkers van het team Toezicht & Handhaving vroegen de test aan nadat zij last kregen van corona-klachten. In overleg met de GGD is na de positieve test besloten alle medewerkers te testen. Het is nog onduidelijk waar de boa’s de besmettingen hebben opgelopen.

Behalve de boa’s zijn ook de andere medewerkers van Toezicht & Handhaving gevraagd in quarantaine te gaan. Daarbij gaat het om ongeveer vijftig medewerkers. De handhavingstaken van de boa’s worden voorlopig overgenomen door de politie.