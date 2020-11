Alle winkels in centrum Rotterdam dicht vanwege ‘dramatische’ drukte

Ahmed Aboutaleb heeft vrijdagavond rond zeven uur opdracht gegeven om de winkels in het centrum van Rotterdam onmiddellijk te sluiten, meldt Rijnmond. Volgens de Rotterdamse burgemeester was het “onoverzichtelijk en dramatisch druk”.

Vanwege Black Friday was het de hele dag veel drukker dan normaal in de stad. Op sociale media verschenen foto’s van de lange rijen voor de winkels. Eerder op de dag riep de gemeente Rotterdammers al op om het winkelgebied rond de Koopgoot en de Lijnbaan te mijden.

De gemeente roept op om niet naar het centrum van Rotterdam te komen omdat het te druk is. Ik liep er net een rondje en het is echt bizar. Dikke rijen voor winkels en de stad staat ouderwets vast met auto’s. #BlackFriday #vermijddrukte pic.twitter.com/aPkkubOxq2

Ook de gemeente Amsterdam drukte bewoners vrijdagmiddag op het hart om niet meer naar de winkels in het centrum te komen.

⚠️ Het is op dit moment te druk in het winkelgebied in de binnenstad. Daarom roepen we iedereen op om daar niet meer te komen winkelen.

Feestinkopen doen? ↴

📆 Kom doordeweeks

🕙 Kom in de ochtend

👥 Vermijd drukte

↔️ Houd afstand#HoudAfstand #VermijdDrukte pic.twitter.com/vCinJ9OICr

— Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) November 27, 2020