Allereerste corona-besmetting op Vlieland

Op Vlieland is één persoon positief getest op COVID-19, dat meldt de GGD Fryslân. Het gaat om iemand die als toerist met het eigen gezin op Vlieland verbleef. De besmette persoon heeft inmiddels met speciaal vervoer het eiland verlaten om thuis in isolatie te gaan, meldt de GGD. Er wordt nu bron- en contactonderzoek verricht.

“Nu het virus in heel Nederland weer oplaait was het te verwachten dat het ook ons eiland zou raken,” zegt burgemeester van Vlieland Tineke Schokker:

Het was niet de vraag óf het op Vlieland zou komen, maar wannéér. Al is het toch schrikken als het dan daadwerkelijk hier is. Zeker voor de persoon zelf. Denk dan aan speciaal vervoer en het grondig schoonmaken van de verblijfslocatie. We nemen daarmee geen risico’s. Daarnaast blijft het ontzettend belangrijk dat iedereen op het eiland zich aan de maatregelen houdt. Vermijd drukte, houd afstand en laat je testen bij klachten. Oók hier op Vlieland!