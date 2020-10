Op Schiermonnikoog is de allereerste besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat heeft de gemeente in een persbericht laten weten. Het waddeneiland nam tot nog toe een bijzondere plek in binnen Nederland als enige gemeente zonder ook maar één Covid-besmetting.

Het gaat vooralsnog om één bewoner bij wie door lokale huisartsen het coronavirus is vastgesteld. De GGD voert een bron- en contactonderzoek uit. Burgemeester Ineke van Gent heeft de bewoners en diens familie veel sterkte en een snel herstel toegewenst. Ook zei ze te hopen dat eventuele verdere besmettingen beperkt zullen zijn.

Bron: Nu.nl / cc-foto: Baykedevries