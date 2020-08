Almeerse burgemeester Weerwind: ‘Vaak weerstand om mijn huidskleur’

De Almeerse burgemeester Franc Weerwind heeft in de loop van zijn carrière ‘vaak en met grote regelmaat’ weerstand gevoeld als gevolg van zijn zwarte huidskleur. En geregeld werd hem dat ook recht in zijn gezicht gezegd. ‘We kunnen toch niet een gekleurde man benoemen tot burgemeester in deze gemeente?’ kreeg Weerwind te horen toen hij solliciteerde naar een burgemeesterspost, waarna hij afviel in de procedure. Hij laat dat weten in het programma De Racismekaart op Omroep Flevoland.

Weerwind geeft ook zijn kijk op zwarte piet en de manier waarop de discussie wordt gevoerd, die vindt hij vaak te polariserend:

Het hele discours wordt zo hard gevoerd. Je moet niet je mede-Nederlander die niet gekleurd is meteen uitmaken voor racist als die dus Sinterklaas en Zwarte Piet wil vieren. Je moet ‘m uitleggen wat het betekent voor sommige kinderen die gekleurd zijn, of volwassen mannen zoals ik ook hebben meegemaakt, als het sinterklaastijd is en hoe je dan bejegend wordt door sommige Nederlanders die maar even hun mond een douw geven en dan bewúst iemand anders beledigen. En als je dat één keer hoort, is het één keer. Maar je hoort het met een te hoge frequentie en als kinderen met een kleur juist in die november en december, dat mooie familiefeest voor alle kinderen, niet meer naar school durven, moet je je eens gaan afvragen: is dit wat ik wil?

In het programma De Racismekaart gaan actrice en presentatrice Tanja Jess en cabaratier Mo Hersi op zoek naar verborgen racisme. Ze interviewen daarover bekende Flevolanders en mensen op straat. Zo kwam eerder ook oud-kickbokskampioen Remy Bonjasky aan het woord.

Video niet te zien? Klik hier, of pas je cookie-instellingen aan.