Als belonen beter werkt dan straffen, waarom dan alleen voor topmannen?

‘Hoewel er hier en daar geschokt en verbaasd gereageerd werd dat de aandeelhouders van Air France-KLM besloten hun topman toch z’n bonus te geven, kan dat natuurlijk voor niemand een verrassing zijn, zegt Pieter Derks in De Nieuws BV. Want, zo zegt hij: ‘Een wolf pakt schapen, een topman pakt bonussen. En dan kunnen we verontwaardigd zijn dat een wolf een heleboel lammetjes op gruwelijke wijze heeft doodgemaakt omdat we dat liever zelf doen, maar er zijn nu eenmaal natuurwetten en daar moeten we het mee doen.’

Volgens Derks moet het trouwens wel een enorme rotbaan zijn, topman bij een luchtvaartmaatschappij, als je alleen voor zoveel geld iemand bereid vindt om het te doen. Hij is er ook helemaal niet tegen dat zo iemand een royaal salaris ontvangt, maar Derks begrijpt het systeem van bonussen niet helemaal. Want suggereer je daarmee dat zo’n topsalaris alleen niet voldoende is om je stinkende best te doen, maar heb je die bonus nodig om je extra stinkende best te doen? “Er zijn vakkenvullers in mijn directe omgeving met meer intrinsieke motivatie dan dit.” Waarom staan de doelstellingen niet gewoon in het contract en wordt er een bedrag ingehouden wanneer deze niet behaald worden?

Ook vraagt Pieter Derks zich af: als belonen beter werkt dan straffen, waarom geldt dat dan alleen voor topmannen? Misschien is het een idee dat boa’s in plaats van met een wapenstok, rond gaan lopen met een portemonnee vol bonussen voor mensen die de doelstellingen halen. ‘Dat kunnen we mooi betalen van die 768.000 euro die onze regering nu uiteraard van de staatssteun aan AirFrance-KLM gaat aftrekken.’