‘Als de bruiloft van Grapperhaus een horecazaak was, was hij nu gesloten’

Kee & Van Jole zijn terug van vakantie en meteen bij de eerste aflevering vallen de politieke commentatoren met hun neus in de boter. In Den Haag hangt het lot van minister Grapperhaus aan een zijden draadje nu er nieuwe foto’s zijn opgedoken waarop hij ook zelf de coronaregels overtreedt. Gaat hij dit overleven? En hoe zit het met Hugo de Jonge? En Mark Rutte, gaat die hier last van hebben?

