Peter Kee en Francisco van Jole bespreken het debat over het schandaal met de kindertoeslagenopvang. Een belangrijk debat dat meteen overschaduwd werd door de aankondiging dat er een avondklok werd opgevoerd. Van Jole wijst op het ‘wag the dog’-effect waarop Kee verontwaardigd reageert: “Insinueer je nou dat hier sprake is van boze opzet?”

Kee gaat in op de rol van Pieter Omtzigt in het debat die naar zijn mening wel erg de spotlights op zichzelf richtte. Om het beeld te verhelderen dat het vasthoudenden Kamerlid bezig is met een heilige missie leest de parlementair journalist een passage uit de bijbel voor over hoe Jezus de geldschieters en marktlui uit de tempel verjaagt. Van Jole: “Zit je hier nu echt een christelijk Kamerlid met Jezus te vergelijken?”

Van Jole zegt dat tijdens het debat weer eens duidelijk werd hoe Rutte opereert, hoe hij met iedereen meepraat al naar gelang het hem uitkomt. “In de jaren 60 hadden de Amerikaanse Democraten een poster gemaakt met daarop het portret van hun tegenstander Richard Nixon en daarbij de tekst geplaatst ‘Zou u van deze man een tweedehands auto kopen?’. Ik vroeg me de afgelopen dagen af of je dat ook met Rutte zou kunnen doen maar tijdens het debat realiseerde ik me weer dat hij ons nog wel een vieze diesel weet aan te smeren als we een elektrische auto bij hem zouden willen kopen en dat we dan nog het idee zouden hebben dat we een goede deal gemaakt hebben.”

.@pieteromtzigt noemde Nederland een #bananenmonarchie. 'Dat krijg je als de politiek belangrijker is dan de burger', legt @2525 uit in @denieuwsbv. pic.twitter.com/F7Nl3OQu9T — NPO Radio 1 (@NPORadio1) January 20, 2021

In een tweede deel van Kee & Van Jole praten de twee journalisten over de invoering van de avondklok. “Hugo de Jonge verraste iedereen met de aankondiging van een persconferentie,” onthult hij. Van Jole noemt het merkwaardig dat er een persconferentie wordt aangekondigd terwijl nog niet duidelijk is wat er besloten gaat worden.

De twee praten ook nog even over de verkiezingen van 17 maart. Kee vertelt dat de voorbereidingen daarvoor gewoon doorgaan. Van Jole merkt op dat er dan wel eens een linksere uitslag kan komen omdat er vermoedelijk minder ouderen gaan stemmen en die altijd een rechtsere voorkeur hebben dan de jonge kiezers.