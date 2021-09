‘Als Rutte een kleuterschool in brand steekt, haalt hij een meerderheid bij de verkiezingen’

Afgelopen week kwam er een onderzoek naar buiten waaruit bleek dat een meerderheid van 6 op de 10 Nederlanders weinig of heel weinig vertrouwen heeft in de politiek. Voor Pieter Derks is dan direct de vraag: hoe kan het dat er nog steeds zoveel mensen zijn die nog wél vertrouwen hebben in de landelijke politiek:

Wie zijn die mensen? Hoe doen ze dat? Hebben ze de afgelopen maanden al het nieuws gemist? Gebruiken ze bepaalde medicijnen om de moed erin te houden? Of denken ze misschien dat er al een nieuw kabinet is omdat inmiddels op elk ministerie iemand anders zit?

De conclusie van Derks is dat die veertig procent voor een groot deel uit VVD-stemmers bestaat, ‘want de kiezers van die partij hebben een soort omgekeerde vertrouwenscurve: hoe meer er misgaat, hoe positiever ze worden.’:

Ik heb het even doorgerekend, we moeten nu gaan oppassen. Want als Mark Rutte komend jaar twee keer meineed pleegt, Jesse Klaver neersteekt, een kleuterschool in brand steekt, Annemarie Jorritsma blijkt te prostitueren én een jutezak met puppy’s verdrinkt in de Hofvijver, haalt ie waarschijnlijk een absolute meerderheid bij de verkiezingen en dan komen we nooit meer van hem af.