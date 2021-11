‘Als Wybren van Haga naar een puppy kijkt, valt zo’n diertje dood neer’

Maandag deed Tweede Kamerlid Wybren van Haga (ex-VVD, ex-FvD) deed maandag aangifte tegen de Nederlandse Staat, omdat hij de coronamaatregelen discriminatoir vindt. Voor wie niet precies weet wie Wybren van Haga nou eigenlijk is, legt Marcel van Roosmalen het nog eens uit in De Nieuws BV:

Wybren van Haga zit namens zichzelf in de Tweede Kamer. Wybren van Haga is de geboren slechterik. Wybren van Haga is Crimson uit Suske en Wiske. Gargamel die de Smurfen wil uitroken. Vlugge Japie uit Bassie en Adriaan. Voor de liefhebbers van the Passion: Wybren van Haga is de Judas. Zijn oplossing bij coronaklachten: versterf lekker thuis, dan kunt u niemand besmetten. Alle coronamaatregelen zijn overbodig. Van de opwarming van de aarde heeft hij geen last. De woningnood is geen probleem maar een beleggings-opportunity. Wybren van Haga is de omgekeerde Robin Hood; hij steelt van de armen en geeft aan de rijken.