‘Amalia, trek ze over tafel vanmiddag, red de democratie’

De Belastingdienst krijgt een boete en dat roept bij Druktemaker Pieter Derks veel vragen op. “Als de Belastingdienst een boete betaalt, gaat dat geld dan naar de Belastingdienst? Hoe gaan ze dat gat opvullen? Gaan ze een tandje strenger controleren om 2,75 miljoen extra te incasseren? En doen ze dat dan weer bij mensen met een dubbele nationaliteit, zodat ze straks weer een boete krijgen?”

De belangrijkste vraag is echter: “Hoe gaat de overheid er weer voor zorgen dat we haar weer vertrouwen?” Hoe wordt een nieuw toeslagenschandaal voorkomen? Derks is er niet helemaal gerust op. De Tweede en Eerste Kamer hebben namelijk ingestemd met een wet die het mogelijk maakt om de gegevens van burgers die mogelijk iets doen wat niet in de haak is, aan elkaar te koppelen. Zulke mensen krijgen dan zonder het te weken op basis van dubieuze vermoedens een vinkje achter hun naam. “Klinkt bekend, dit scenario. Al wist ik van sommige clubs in de database niet eens dat ze bestonden. Zo blijkt er een infobox crimineel en onverklaarbaar vermogen te bestaan.”

Derks heeft zijn hoop gevestigd op prinses Amalia, die vanaf vandaag lid is van de Raad van State. “Die heeft natuurlijk alle belang bij het intrekken van deze wet. Ga maar na: net 18 en nu al een onverklaarbaar groot vermogen, betaalt geen belasting, ouders van twee verschillende nationaliteiten, allemaal een uitkering, familie die zich met schimmige vastgoeddealtjes bezighoudt en ook nog wapens in huis. Als daar het algoritme niet op aanslaat, dan weet ik het ook niet meer. Dus ik zou zeggen: hup Amalia, doe er iets aan. Trek ze over tafel vanmiddag, red de democratie. Dan wil ik voor een middagje best even vergeten hoe gênant het is dat we daar een ongekozen troonopvolgster voor nodig hebben.”