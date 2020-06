Amateurbedrijf bepaalde wereldwijd beleid coronamedicatie

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO en overheden wereldwijd hebben hun beleid voor het gebruik van hydroxychloroquine aangepast op basis van dubieuze gegevens. De autoriteiten besloten te stoppen met het testen van het door Trump geprezen antimalariamiddel bij coronapatiënten. Zij baseerden zich daarbij op data van het Amerikaanse bedrijf Surgisphere. Dat bedrijf lijkt maar drie werknemers in dienst te hebben, onder wie een sciencefictionauteur en een naaktmodel. Dat meldt The Guardian.

De data van Surgisphere liggen ten grondslag aan diverse studies naar de effectiviteit van hydroxychloroquine bij de behandeling van Covid-19. De betreffende onderzoeken zijn gepubliceerd in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften als de Lancet en het New England Journal of Medicine, terwijl de betrouwbaarheid van de door Surgisphere geleverde gegevens op zijn minst dubieus is. Uit de onderzoeken bleek dat het gebruik van hydroxychloroquine bij de behandeling van Covid-19 onverstandig was: het zou tot hartproblemen en extra sterfte kunnen leiden.

Surgisphere beweert data te hebben verzameld van meer dan duizend ziekenhuizen wereldwijd, maar hoe het bedrijf aan die gegevens is gekomen is volstrekt onduidelijk. De contactpagina op de website van Surgisphere leidde tot maandag naar een sjabloonpagina voor een cryptocurrency-bedrijf. Op sociale media had het bedrijf bovendien nauwelijks volgers.

De directeur van het bedrijf, Sapan Desai, tevens een van de auteurs van de onderzoeken die verschenen in de Lancet en New England Journal of Medicine, is in het verleden tot driemaal toe in verband gebracht met medische wanpraktijken. De Lancet en het New England Journal of Medicine hebben inmiddels hun zorgen kenbaar gemaakt over de betrouwbaarheid van de gepubliceerde hydroxychloroquine-onderzoeken.

Het onderzoek in de Lancet leidde ertoe dat de WHO stopte met het testen van het antimalariamiddel bij de bestrijding van Covid-19. Er rezen al snel vragen over de betrouwbaarheid van het onderzoek. Zo maakte de studie gewag van 73 Australiërs die zouden zijn overleden aan Covid-19, terwijl er op het moment van publicatie niet meer dan 67 doden waren.

cc-foto: Alex Borland