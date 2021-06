Amazon vernietigt nieuwe laptops, smart-tv’s en drones

Amazon vernietigt jaarlijks alleen al in zijn magazijn in Schotland miljoenen nieuwe, ongebruikte producten. Het gaat om smart-tv’s, laptops, drones, föhns, juwelen, dure koptelefoons, harde schijven, boeken en verpakte mondkapjes. Dat blijkt uit undercover-beelden die zijn uitgezonden door ITV News. Een anonieme ex-werknemer vertelt ITV dat het bedrijf wekelijks een doelstelling oplegde om minimaal 130.000 producten te vernietigen.

Het gaat om producten die nooit zijn verkocht of zijn teruggestuurd door klanten. Omdat de spullen (nog zo goed als) nieuw zijn, zou Amazon ze prima kunnen schenken aan goede doelen of armlastigen, maar in plaats daarvan laat het online warenhuis de producten vernietigen. Ze gaan naar recyclingbedrijven of worden bij het afval gedumpt.

Greenpeace vindt dat de overheid moet ingrijpen om deze grootschalige vernietiging van producten door Amazon tegen te gaan. “Het is schokkend dat een miljardenbedrijf op deze manier van zijn voorraden afkomt. Het leidt tot een onvoorstelbare hoeveelheid onnodig afval.”

De reden dat Amazon zoveel producten laat vernietigen, is inherent aan het verdienmodel van het online warenhuis. Het bedrijf slaat in zijn magazijn veel spullen op van andere verkopers die hun producten via Amazon aan de man brengen. Die bedrijven moeten betalen voor die opslag: hoe langer een product niet wordt verkocht, hoe hoger de rekening. Daarom kiezen zij er na verloop van tijd voor om opgeslagen spullen te laten vernietigen.

Exclusive: Amazon is destroying millions of items of unsold stock in one of its UK warehouses every year, an ITV News investigation has uncovered.

Many of the products – including smart TVs and laptops – are often new and unused. https://t.co/OJjexB0YQd#AmazonWaste pic.twitter.com/UR7XrLWvIM

— ITV News (@itvnews) June 21, 2021