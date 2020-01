Amerika doodt Iraanse generaal in Bagdad

De Iraanse generaal Qasem Soleimani is om het leven gekomen bij een Amerikaanse raketaanval op het vliegveld van Bagdad. Ook de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis werd bij de raketaanval gedood. In een reactie heeft de Iraanse leider Ali Khamenei laten weten dat Iran zint op “harde wraak” op de Amerikaanse “criminelen”. Ook kondigde de ayatollah drie dagen van nationale rouw aan.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie houdt de gedode generaal verantwoordelijk voor de dood van honderden Amerikanen en leden van de internationale coalitie in Irak. Volgens de Amerikanen zat Soleimani onder meer achter het bestoken van de Amerikaanse ambassade in Bagdad deze week, en een aanval vorige week waarbij een Amerikaan om het leven kwam en verscheidene anderen gewond raakten.

Deze raketaanval was bedoeld om toekomstige Iraanse aanvallen te voorkomen. De Verenigde Staten zullen alle noodzakelijke acties blijven nemen om onze mensen en belangen te verdedigen, waar ook ter wereld.

De raketaanval betekent een verdere escalatie in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Eerder haalde Donald Trump de atoomdeal die zijn voorganger Barack Obama met Iran had gesloten, door de papierversnipperaar. In juni schoot Iran een 130 miljoen dollar kostende Amerikaanse drone uit de lucht. Een maand later kaapte het land een Britse olietanker in de Straat van Hormuz.