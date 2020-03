Amerikaan overleden nadat hij corona-advies Trump opvolgt

In de Verenigde Staten is een man overleden na het innemen van chloroquine, een middel waarvan Donald Trump herhaaldelijk heeft gezegd dat het een geneesmiddel is voor het coronavirus. De vrouw van de overleden man, die het middel ook nam, waarschuwt mensen nu ‘niets te geloven van wat de president zegt’.

Woman in ICU: "Trump kept saying it was basically pretty much a cure."

NBC: "What would be your message to the American public?"

Woman: "Oh my God. Don't take anything. Don't believe anything. Don’t believe anything that the President says & his people…call your doctor." https://t.co/C8EiTQQ3r1 pic.twitter.com/UAOXBNsS4t — Vaughn Hillyard (@VaughnHillyard) March 24, 2020

‘We zagen Trump op tv, op elk kanaal en hij en al zijn mensen zeiden dat dit veilig was. Trump bleef zeggen dat dit min of meer het geneesmiddel was,’ zegt de vrouw tegen NBC News. Uit angst voor de ziekte hadden de man (68) en vrouw (61) chloroquine aangeschaft en ingenomen. Binnen een half uur hadden de twee medische hulp nodig. De man overleed, de vrouw bevindt zich nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Chloroquine is een middel dat onder meer gebruikt wordt om malaria te bestrijden, maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft laten weten dat er ‘geen enkel steekhoudend bewijs’ is dat het ook werkt in de strijd tegen het coronavirus. Het Amerikaanse stel had daarnaast niet het malariamedicijn chloroquine genomen, maar een goedje met vrijwel dezelfde naam dat gebruikt wordt om aquariums te reinigen.

Hoewel het chloroquine dus niet wordt aangeraden als medicijn en er geen enkel bewijs is dat dit werkzaam is, houdt Trump vol dat chloroquine een probaat middel is. Ook liet hij al meermaals weten dat de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA op het punt staat het middel goed te keuren. De FDA heeft op zijn beurt al meermaals moeten laten weten dat dit absoluut niet het geval is.

President Trump says 10,000 units of the drug chloroquine will be distributed in New York tomorrow and the government will start clinical trials of existing drugs that may work in the fight against coronavirus https://t.co/BpF1gGeE22 pic.twitter.com/1psguLKuyW — CBS News (@CBSNews) March 23, 2020

Geen zendtijd meer

Amerikaanse nieuwszenders overwegen ondertussen om de dagelijkse persmomenten van Donald Trump over het coronavirus niet meer uit te zenden, vanwege de levensgevaarlijke leugens die de president blijft vertellen. Bij aanvang van de persconferentie van maandag waren er zes nieuwsmedia aanwezig, aan het eind was alleen Fox News nog over.

Over de reden waarom ze de persconferentie afkapten, liet MSNBC weten dat ‘de informatie niet waardevol was in de discussie rondom de gezondheidscrisis’. Een van de meest vooraanstaande nieuwslezers van de zender Rachel Maddow ging nog een stap verder. Zij riep alle zenders op volledig te stoppen met het uitzenden van Trumps persmomenten: ‘Dit gaat levens kosten’, aldus Maddow.

Maddow: If Trump is going to keep lying like he has been every day on stuff this important, we should, all of us, stop broadcasting it. Honestly, it's going to cost lives. pic.twitter.com/tMvyrE3YTK — Maddow Blog (@MaddowBlog) March 21, 2020

Dit geen scène uit Veep maar een scene uit de briefing room van het Witte Huis, ten tijde van een verwoestende pandemie: https://t.co/lbIJvxmMgb — Eelco Bosch van Rosenthal (@eelcobvr) March 24, 2020

Bron: Business Insider / cc-foto: Gage Skidmore